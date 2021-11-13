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Провинциал 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Провинциал
Киноафиша Сериалы Провинциал Сезоны Сезон 1

Провинциал 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Провинциал»

В 1 сезоне сериала «Провинциал» в лесу происходит загадочное убийство, в котором обвиняют генерала полиции Фирсова. На место преступления приезжает местный участковый из деревни Сошняки капитан Семашко. Столичные коллеги относятся к нему без особого уважения и не подпускают его к расследованию. Однако именно ему удается найти настоящего виновника убийства и оправдать генерала. В благодарность тот приглашает талантливого сотрудника в свой отдел. Но ни невеста Семашко, ни новый коллектив не рады этому назначению.

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Список серий сериала Провинциал График выхода всех сериалов
Сезон 1
Случай на охоте
Сезон 1 Серия 1
13 ноября 2021
Я убил свою жену
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 2021
Роковой шедевр
Сезон 1 Серия 3
13 ноября 2021
Жёсткая подстава
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2021
Летающий покойник
Сезон 1 Серия 5
13 ноября 2021
Неудачное ограбление
Сезон 1 Серия 6
13 ноября 2021
Пиррова победа
Сезон 1 Серия 7
13 ноября 2021
Рыбный день
Сезон 1 Серия 8
13 ноября 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
20 ноября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 ноября 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
20 ноября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
20 ноября 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 ноября 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
20 ноября 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
20 ноября 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
20 ноября 2021
Грибной человек
Сезон 1 Серия 17
27 ноября 2021
Неудачный свидетель
Сезон 1 Серия 18
27 ноября 2021
Тайны обезьян
Сезон 1 Серия 19
27 ноября 2021
Тёмная сторона Луны
Сезон 1 Серия 20
27 ноября 2021
Парад иуд
Сезон 1 Серия 21
27 ноября 2021
Свадьба с препятствиями
Сезон 1 Серия 22
27 ноября 2021
Лишний должен умереть
Сезон 1 Серия 23
27 ноября 2021
Игра на вышибание
Сезон 1 Серия 24
27 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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