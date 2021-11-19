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Вера больше не верит 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Вера больше не верит
Киноафиша Сериалы Вера больше не верит Сезоны Сезон 1

Вера больше не верит 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вера больше не верит»

В 1 сезоне сериала «Вера больше не верит» молодая девушка Вера Зацепина приезжает в маленький городок, где она родилась и выросла. Выясняется, что ее двоюродная сестра Мария была избита и теперь лежит в больнице, не приходя в сознание. Подозрение в нападении ложится на плечи ее супруга Ильи. В прошлом Вера была влюблена в этого мужчину, но тот предпочел ее кузину, после чего они не общались. Прежние чувства вновь вспыхивают в сердце девушки, и она решает доказать, что Илья не причинял никому вреда.

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Список серий 1-го сезона сериала «Вера больше не верит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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