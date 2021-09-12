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Один из нас 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Один из нас
Киноафиша Сериалы Один из нас Сезоны Сезон 1

Içimizden Biri
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Один из нас»

В 1 сезоне сериала «Один из нас» в центре событий – молодая мусульманка по имени Хавва. Она родилась в Турции. Девушка влюбилась в молодого ирландца, которого зовут Адам. Юноша рос в православной семье. Молодые люди воспитывалась в разных культурных средах. Хавва придерживается строгих обычаев, характерных для тех, кто исповедует ислам. Однако отец Адама, плотник Уильям, как и другие обитатели Дроэды, с почтением относится к Турции. Однажды он проводил каникулы в Мармарисе и решил остаться там вместе со своей семьей.

Рейтинг сериала

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4.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Один из нас» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 октября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2021
График выхода всех сериалов
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