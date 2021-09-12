Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Один из нас Сезоны Сезон 1 Серия 6

Один из нас 2021 6 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 12 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 19 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 26 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 5 октября 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 12 октября 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 19 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Один из нас» после церемонии бракосочетания Адам и Хавва приходят в себя на ферме Аладаглар. Хюнкар чувствует, что близкие предали его. Он прогоняет из дома дочерей и их супругов. Пусть каждый из них сам заботится о себе.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Эту пасхалку в «Двух холмах» к «Властелину колец» заметили не все: вместо Кольца — «мужской код»
Худший хоррор в карьере Стэйтема: рейтинг 4,9 говорит сам за себя — а ведь снимал лучший в своем деле
Кологривый, Цыганов и 288 человек в массовке: Учитель снимает в Петербурге фильм о Шостаковиче
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше