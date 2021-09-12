В 1 сезоне 6 серии сериала «Один из нас» после церемонии бракосочетания Адам и Хавва приходят в себя на ферме Аладаглар. Хюнкар чувствует, что близкие предали его. Он прогоняет из дома дочерей и их супругов. Пусть каждый из них сам заботится о себе.
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