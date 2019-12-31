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Ёлка на миллион 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ёлка на миллион
Киноафиша Сериалы Ёлка на миллион Сезоны Сезон 1

Ялинка на мільйон 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Ёлка на миллион»

В 1 сезоне сериала «Елка на миллион» в жизни Анны наступает черная полоса. Женщина владеет ювелирным бизнесом, воспитывает умную не по годам дочь Катю. Начальник охраны сделала Анне предложение, но она не уверена в своих чувствах к нему. Бывший муж оставил жене множество долгов, записанных на ее фирму. Чтобы расплатиться, Анна хочет провести аукцион. Главным лотом становится драгоценная елка. Ее ветви выполнены из чистого золота, а шары и игрушки покрыты камнями. Перед аукционом Анну ждут новые неприятности.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ёлка на миллион» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 декабря 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 декабря 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 декабря 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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