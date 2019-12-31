У Анны есть ювелирный бизнес, дочь Катя и любящий ее мужчина. За внешним благополучием скрываются денежные проблемы. Бывший муж Анны оставил ей множество долгов. Игорь просит женщину стать его женой, но она сомневается. Чтобы разобраться с долгами Анна, решает провести аукцион, на котором будет выставлен очень необычный лот. В ювелирной компании женщины сделают необычную новогоднюю елку. Золотые ветви дерева будут украшать шары из драгоценных камней. Перед аукционом Анна сталкивается с новыми проблемами.