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Киноафиша Сериалы Ёлка на миллион
Ёлка на миллион (2019 - 2019) Ялинка на мільйон 12+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

У Анны есть ювелирный бизнес, дочь Катя и любящий ее мужчина. За внешним благополучием скрываются денежные проблемы. Бывший муж Анны оставил ей множество долгов. Игорь просит женщину стать его женой, но она сомневается.  Чтобы разобраться с долгами Анна, решает провести аукцион, на котором будет выставлен очень необычный лот. В ювелирной компании женщины сделают необычную новогоднюю елку. Золотые ветви дерева будут украшать шары из драгоценных камней. Перед аукционом Анна сталкивается с новыми проблемами.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Михаил Жонин
Михаил Жонин
Антон Батырев
Антон Батырев
Нина Набока
Нина Набока
Константин Октябрьский
Константин Октябрьский
Елена Хохлаткина
Елена Хохлаткина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ёлка на миллион - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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