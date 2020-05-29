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Присяжный 2020 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Присяжный»
Мошенничество
Сезон 1 / Серия 1 29 мая 2020
Лишение свободы
Сезон 1 / Серия 2 29 мая 2020
Поджог
Сезон 1 / Серия 3 29 мая 2020
Погром
Сезон 1 / Серия 4 29 мая 2020
Опьянение
Сезон 1 / Серия 5 29 мая 2020
Отвод электроэнергии
Сезон 1 / Серия 6 29 мая 2020
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Присяжный» Карлос шокирован случившимся. Вместе с пюре из агавы контрабандным путем в страну удалось экспортировать целых десять килограммов легких наркотических веществ. Чарли сталкивается с содействием.

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