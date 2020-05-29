В 1 сезоне 5 серии сериала «Присяжный» Чарли просыпается на полу. Он бежит к Полу и рассказывает ему о пропаже. Тот заявляет, что закрывал дверь и намекает на то, что Чарли перебрал паленой текилы Ксавьера. Пол считает случившееся божьей волей.
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