В 1 сезоне 6 серии сериала «Шершни» «Желтые жакеты» связываются с птицами и пчелами. Они уверены, что могут управлять любовью и сексуальными желаниями. Но в реальности все происходит при помощи шантажа. Тем временем Мисти готовится к сюрпризу.
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