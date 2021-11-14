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Киноафиша Сериалы Шершни Сезоны Сезон 1 Серия 6

Шершни 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Шершни»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 14 ноября 2021
Фа-диез
Сезон 1 / Серия 2 21 ноября 2021
Добро пожаловать в кукольный домик
Сезон 1 / Серия 3 28 ноября 2021
Соберитесь
Сезон 1 / Серия 4 5 декабря 2021
Кровавый улей
Сезон 1 / Серия 5 12 декабря 2021
Святые
Сезон 1 / Серия 6 19 декабря 2021
Без компаса
Сезон 1 / Серия 7 26 декабря 2021
Полет шмеля
Сезон 1 / Серия 8 2 января 2022
Судный бал
Сезон 1 / Серия 9 9 января 2022
Так проходит мирская слава
Сезон 1 / Серия 10 16 января 2022
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Шершни» «Желтые жакеты» связываются с птицами и пчелами. Они уверены, что могут управлять любовью и сексуальными желаниями. Но в реальности все происходит при помощи шантажа. Тем временем Мисти готовится к сюрпризу.

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