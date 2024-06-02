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Мэр Кингстауна 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Мэр Кингстауна
Киноафиша Сериалы Мэр Кингстауна Сезоны Сезон 3

Mayor of Kingstown
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мэр Кингстауна»

В 3-м сезоне сериала «Мэр Кингстауна» события происходят в Кингстауне, американский штат Мичиган. Единственное, на чем здесь можно нажиться, — это тюрьмы. Именно поэтому самое состоятельное семейство города Макласки тесно связано с колониями, а также с коррупцией и социальным неравенством. Напомним, в предыдущем сезоне после бунта в тюрьме Кингстауна в недавно сформированном палаточном городке возникают насилие и хаос. Майк и Банни обсуждают, что нужно сделать, чтобы решить проблему лидерства внутри. Кайл приступает к своей новой работе в правоохранительных органах штата Мичиган.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Мэр Кингстауна График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сердце солдата Soldier's Heart
Сезон 3 Серия 1
2 июня 2024
Кишки Guts
Сезон 3 Серия 2
9 июня 2024
Варвары у ворот Barbarians at the Gate
Сезон 3 Серия 3
16 июня 2024
Тряпичная кукла Rag Doll
Сезон 3 Серия 4
23 июня 2024
Айрис Iris
Сезон 3 Серия 5
30 июня 2024
Экотон Ecotone
Сезон 3 Серия 6
7 июля 2024
Марья была здесь Marya was Here
Сезон 3 Серия 7
14 июля 2024
Капитан дырявого корыта Captain of the Sh*t out of Luck
Сезон 3 Серия 8
21 июля 2024
Дом на полигоне Home on the Range
Сезон 3 Серия 9
28 июля 2024
Возмездие Comeuppance
Сезон 3 Серия 10
4 августа 2024
График выхода всех сериалов
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