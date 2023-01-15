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Мэр Кингстауна 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мэр Кингстауна
Киноафиша Сериалы Мэр Кингстауна Сезоны Сезон 2

Mayor of Kingstown
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мэр Кингстауна»

Во 2 сезоне сериала «Мэр Кингстауна» события разворачиваются в городке Кингстаун, рядом с которым располагаются тюрьмы, а в самом городе живут бывшие заключенные. Правит здесь семья МакЛаски, которая следит за сохранением порядка в этих краях. Братья Митч и Майк сдерживают местных представителей криминального мира, которые только и делают, что пытаются устроить разборки в городе и за его пределами. Жители города демонстрируют уважение по отношению к МакЛаски, но на самом деле просто их боятся. Митч получил прозвище «Мэр», несмотря на то что не занимает этот пост. Но все знают, кто на самом деле формирует законы в городе.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Мэр Кингстауна График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Голубь всегда прилетает Never Missed a Pigeon
Сезон 2 Серия 1
15 января 2023
Увидеть дьявола Staring at the Devil
Сезон 2 Серия 2
22 января 2023
Перекур в пять Five at Five
Сезон 2 Серия 3
29 января 2023
Бассейн The Pool
Сезон 2 Серия 4
5 февраля 2023
Ящик для убийств Kill Box
Сезон 2 Серия 5
12 февраля 2023
Остаться с носом Left With the Nose
Сезон 2 Серия 6
19 февраля 2023
Дроны Drones
Сезон 2 Серия 7
26 февраля 2023
Санта Иисус Santa Jesus
Сезон 2 Серия 8
5 марта 2023
Мир в долине Peace in the Valley
Сезон 2 Серия 9
12 марта 2023
Маленький зеленый муравей Little Green Ant
Сезон 2 Серия 10
19 марта 2023
График выхода всех сериалов
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