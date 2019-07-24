В 1 сезоне 3 серии сериала «Южная сторона» офицер Тернер враждует с защитницей гражданских прав, которая живет в недавно приобретенном ею доме. В это время Саймон и Карем занимаются новым делом. Они продают попкорн прохожим прямо на улицах.
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