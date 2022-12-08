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Южная Сторона 2019 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Южная Сторона
Киноафиша Сериалы Южная Сторона Сезоны Сезон 3

South Side
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Южная Сторона»

В 3 сезоне сериала «Южная Сторона» лучшие друзья из рабочего района Чикаго продолжают прокладывать свой путь в мире богатых и успешных людей Америки. Саймон и Кей оказываются в затруднительном положении, когда в их очередную авантюру случайно вмешивается дядя Спайк. Аллен занимается политической карьерой и вновь баллотируется в олдермены. Он пытается раскопать компромат на своих конкурентов, при этом сильно рискуя собственной репутацией. Грандиозные планы офицера Гуднайта идут под откос из-за прибытия в город неожиданного гостя. Тернер и Бренда покидают съемочную площадку телешоу.

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Список серий сериала Южная Сторона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Бессердечный Heartless
Сезон 3 Серия 1
8 декабря 2022
Колледж College
Сезон 3 Серия 2
8 декабря 2022
Смех The Laughter
Сезон 3 Серия 3
15 декабря 2022
Южные пригороды South Suburbs
Сезон 3 Серия 4
15 декабря 2022
Дух Кванзы The Spirit of Kwanzaa
Сезон 3 Серия 5
22 декабря 2022
ДиДжей Олдерман DJ Alderman
Сезон 3 Серия 6
22 декабря 2022
Супер скорость Super Speed
Сезон 3 Серия 7
29 декабря 2022
Литтлпалуза Littlepalooza
Сезон 3 Серия 8
29 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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