В 1 сезоне 10 серии сериала «Южная сторона» Саймон и Карем инвестируют в криптовалюту под названием Litcoin. Они рассчитывают получить большие дивиденды после этого капиталовложения. Тем временем офицер Гуднайт простреливает себе ногу.
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