В 1 сезоне 6 серии сериала «Южная сторона» Саймон и Карем решают организовать барбекю. Офицеру Тернер достается новый парик. С помощью этого аксессуара она собирается произвести впечатление на бывших одноклассников, с которыми идет на встречу.
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