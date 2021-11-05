Главная героиня сериала «Синдром жертвы» Елизавета обращается за помощью в группу психологической поддержки. Ее регулярно избивает супруг Кирилл, но она боится уйти от него, так как воспитывает маленького сына. Муж – властный и влиятельный человек, который может лишить ее всего, в том числе и ребенка. Он убеждает полицию, что Лиза – наркоманка. Она пытается спрятаться с сыном на ферме, но внезапно теряет сознание, когда хозяин угощает ее чаем. Женщина приходит в себя в речной воде и понимает, что ребенка с ней уже нет.