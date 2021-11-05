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Киноафиша Сериалы Синдром жертвы
Синдром жертвы (2021 - 2021) Синдром жертвы 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 2 часа 56 минут
О чем сериал

Главная героиня сериала «Синдром жертвы» Елизавета обращается за помощью в группу психологической поддержки. Ее регулярно избивает супруг Кирилл, но она боится уйти от него, так как воспитывает маленького сына. Муж – властный и влиятельный человек, который может лишить ее всего, в том числе и ребенка. Он убеждает полицию, что Лиза – наркоманка. Она пытается спрятаться с сыном на ферме, но внезапно теряет сознание, когда хозяин угощает ее чаем. Женщина приходит в себя в речной воде и понимает, что ребенка с ней уже нет.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Татьяна Яковенко
Павел Кузьмин
Павел Кузьмин
Арина Постникова
Арина Постникова
Валентина Светлова
Вячеслав Дробинков
Вячеслав Дробинков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Синдром жертвы - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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