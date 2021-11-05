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Синдром жертвы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Синдром жертвы
Киноафиша Сериалы Синдром жертвы Сезоны Сезон 1

Синдром жертвы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Синдром жертвы»

В 1 сезоне сериала «Синдром жертвы» молодая женщина Лиза регулярно терпит от мужа побои и издевательства. Но она не решается его бросить, так как растит с ним общего ребенка. Однажды героиня обращается за помощью в центр поддержки жертв насилия. Сотрудница советует ей забрать сына и спрятаться в загородном доме у ее знакомого. Но хозяин фермы кажется Лизе подозрительным. Она хочет уехать, однако теряет сознание. Придя в себя, она едва спасает свою жизнь, а затем оказывается под подозрением в убийстве своего пропавшего сына.

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Список серий 1-го сезона сериала «Синдром жертвы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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