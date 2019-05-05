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Киноафиша Сериалы Большой артист
Большой артист (2019 - 2019) Большой артист 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 40 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический мини-сериал «Большой артист» – это история о любви и предательстве. События развиваются в 1987 году. Харизматичный парень по имени Глеб скучает в своих родных краях. Он мечтает о большой сцене и видит себя известным артистом. Может быть, он достиг бы высот на этом поприще, если бы в дело не вмешалась любовь. Глеб влюбился в девушку из высшего общества Алену Торшакову, и она ответила ему взаимностью. Однако достопочтенные родители его избранницы не были в восторге от выбора дочери.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Егор Бероев
Егор Бероев
Мария Миронова
Мария Миронова
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Большой артист - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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