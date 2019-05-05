Российский мелодраматический мини-сериал «Большой артист» – это история о любви и предательстве. События развиваются в 1987 году. Харизматичный парень по имени Глеб скучает в своих родных краях. Он мечтает о большой сцене и видит себя известным артистом. Может быть, он достиг бы высот на этом поприще, если бы в дело не вмешалась любовь. Глеб влюбился в девушку из высшего общества Алену Торшакову, и она ответила ему взаимностью. Однако достопочтенные родители его избранницы не были в восторге от выбора дочери.