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Староста класса 2021 1 серия 1 сезон

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Пилот
Сезон 1 / Серия 1 4 ноября 2021
Мамы есть мамы
Сезон 1 / Серия 2 4 ноября 2021
Как мир клонится
Сезон 1 / Серия 3 4 ноября 2021
Мастер взглядов
Сезон 1 / Серия 4 4 ноября 2021
ЙОЛО
Сезон 1 / Серия 5 4 ноября 2021
Все, что мы делаем - это побеждаем
Сезон 1 / Серия 6 4 ноября 2021
Минута Эскаланте
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2021
Клювы и щеки
Сезон 1 / Серия 8 4 ноября 2021
Замороженный ужин...вечеринка
Сезон 1 / Серия 9 4 ноября 2021
Еще три года
Сезон 1 / Серия 10 4 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Староста класса» школьники пытаются приспособиться к весьма нетрадиционным методам их нового педагога Алисии во время проведения дебатов. Становится известно, что на домашнюю вечеринку года приглашены далеко не все. 

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