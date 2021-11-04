В 1 сезоне 4 серии сериала «Староста класса» Алисия нечаянно портит свидание Эллиота. Тем временем ночевка у Макайлы способствует неожиданному конфликту с Люком. Майлз оказался любимчиком директора Марис по причине, которая всех удивила.
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