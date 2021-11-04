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Киноафиша Сериалы Староста класса
Староста класса (2021 - …) Head of the Class 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Староста класса» — ремейк популярного американского шоу, которое выходило в восьмидесятые годы. Действие сериала происходит в обычной средней школе, главные герои — ребята, обучающиеся в старших классах. Все персонажи — круглые отличники, активисты и в целом крайне ответственные люди. Они делают все возможное, чтобы порадовать своих учителей и родителей. Увы, одна из преподавательниц, мисс Адамс, не разделяет устремлений юных умов и пытается доказать им, что учеба — далеко не самое главное в жизни. Ведь сейчас они переживают самое лучшее время, когда нужно развлекаться и совершать свои первые ошибки...

Староста класса - трейлер первого сезона
Староста класса
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Изабелла Гомес
Изабелла Гомес
Криста Миллер
Криста Миллер
Гэвин Льюис
Гэвин Льюис
Хорхе Диас
Рэйчел Марш
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Староста класса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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