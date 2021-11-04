«Староста класса» — ремейк популярного американского шоу, которое выходило в восьмидесятые годы. Действие сериала происходит в обычной средней школе, главные герои — ребята, обучающиеся в старших классах. Все персонажи — круглые отличники, активисты и в целом крайне ответственные люди. Они делают все возможное, чтобы порадовать своих учителей и родителей. Увы, одна из преподавательниц, мисс Адамс, не разделяет устремлений юных умов и пытается доказать им, что учеба — далеко не самое главное в жизни. Ведь сейчас они переживают самое лучшее время, когда нужно развлекаться и совершать свои первые ошибки...