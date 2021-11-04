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Староста класса 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Староста класса
Киноафиша Сериалы Староста класса Сезоны Сезон 1

Head of the Class 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Староста класса»

В 1 сезоне сериала «Староста класса» события фокусируются на компании старшеклассников, которые делают все возможное, чтобы быть лучшими из лучших: они учатся на одни пятерки, активно участвуют в жизни школы и в целом всячески стремятся угодить своим учителям и родителям. Увы, одна из преподавательниц не разделяет желаний своих подопечных, так как считает, что те слишком сильно погрязли в учебе и практически забыли о своей личной жизни. Учительница пытается объяснить подросткам, что оценки в аттестате далеко не так сильно важны, как им кажется.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий сериала Староста класса График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2021
Мамы есть мамы Moms Be Momming
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2021
Как мир клонится As the World Sa-Turns
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2021
Мастер взглядов The Stare-Master
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2021
ЙОЛО YOLO
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2021
Все, что мы делаем - это побеждаем All We Do Is Win
Сезон 1 Серия 6
4 ноября 2021
Минута Эскаланте The Escalante Minute
Сезон 1 Серия 7
4 ноября 2021
Клювы и щеки Beaks and Cheeks
Сезон 1 Серия 8
4 ноября 2021
Замороженный ужин...вечеринка Frozen Dinner...Party
Сезон 1 Серия 9
4 ноября 2021
Еще три года Three More Years
Сезон 1 Серия 10
4 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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