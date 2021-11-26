Меню
Садоводы
Новости
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря
Первый месяц зимы оказался богат как на продолжения известных шоу, так и на любопытные новинки. Не время включать «Один дома», когда на малых экранах нас ждут Геральт из Ривии, Кэрри Брэдшоу и Боба Фетт. Благо, что не все сразу и не в одном сериале.
Написать
26 ноября 2021 17:30
Подозреваемые Оливия Колман и Дэвид Тьюлис подвергаются жесткому допросу в трейлере мини-сериала «Садовники»
Релиз дебютного эпизода запланирован на 6 декабря.
Написать
18 ноября 2021 13:55
