Отзывы о сериале «Садоводы»

Наша рецензия: «Тру-крайм» сериал, где вместо документальных фактов выступает абсурдность бытия.

В Амедиатеке вышел британо-американский сериал, копродукция двух влиятельных каналов Sky Atlantic и HBO. Сама история основана на реальных событиях, произошедших в 2014 году в графстве Ноттингемшир. Тогда об этом писали и говорили практически все британские СМИ, но мировой сенсацией убийство двух пожилых людей, которые спокойно себе пролежали около 15 лет в обычном английском саду, не стало. Абсурд? Комедия? Чернуха? Одним словом – Британия! Сьюзен и Кристофер Эдвардс проживают в…