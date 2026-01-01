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Награды и номинации «Оби-Ван Кеноби»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
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