Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Архив 81 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Архив 81
Киноафиша Сериалы Архив 81 Сезоны Сезон 1

Archive 81 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Архив 81»

В 1 сезоне сериала «Архив 81» зрители увидят чудовищную историю о тайне старой пленки. Архивист разбирал коллекцию всеми забытых видеозаписей 90-х годов. Одна из них привлекла его внимание. Герою удается восстановить кадры, после чего перед его глазами оказывается документальная работа. Это фильм-расследование о действиях секты, представляющей колоссальную угрозу для общества. Архивист случайно оказывается вовлечен в историю опасного религиозного культа. Ему кажется, что он может спасти человечество.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Архив 81 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Загадочные сигналы Mystery Signals
Сезон 1 Серия 1
14 января 2022
Уэллспринг Wellspring
Сезон 1 Серия 2
14 января 2022
Ужас в проходах Terror in the Aisles
Сезон 1 Серия 3
14 января 2022
Слышащие духов Spirit Receivers
Сезон 1 Серия 4
14 января 2022
Зазеркалье Through the Looking Glass
Сезон 1 Серия 5
14 января 2022
Круг The Circle
Сезон 1 Серия 6
14 января 2022
Лодочник The Ferryman
Сезон 1 Серия 7
14 января 2022
По ту сторону What Lies Beneath
Сезон 1 Серия 8
14 января 2022
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше