В 1 сезоне 2 серии сериала «Шальные деньги» Салим помогает присматривать за ребенком Леи, пока женщина пытается отвоевать свою долю в бизнесе у бывшего партнера. В это время Тим сталкивается со старыми долгами – ему приходится их отработать.
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