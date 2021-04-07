В 1 сезоне 6 серии сериала «Шальные деньги» Лея ссорится с Томасом из-за финансовых вопросов. В итоге она решается на заключение серьезной сделки. Тем временем Рэви мечтает отомстить за свои проблемы. Он выясняет, кто слил Дани информацию.
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