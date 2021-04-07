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Постер к сериалу Шальные деньги
Постер к сериалу Шальные деньги
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Шальные деньги
Шальные деньги (2021 - …) Snabba Cash 18+
Год выпуска 2021
Страна Швеция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 24 минуты
О чем сериал

Сериал «Шальные деньги» – это шведская криминальная драма о молодой предпринимательнице Лее. Девушка одна воспитывает сына и возлагает все надежды на свой новый бизнес-проект. Однако пока стартап не приносит ни копейки: для его запуска нужны серьезные вложения, которые Лея, подрабатывающая официанткой, не может себе позволить. Она ищет инвестора, но в результате ввязывается в опасную борьбу с акулами преступного бизнеса. Ее путь пересекается с судьбами мятежного подростка и киллера, поющего на свадьбах.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шальные деньги - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Шальные деньги - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
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