Сериал «Шальные деньги» – это шведская криминальная драма о молодой предпринимательнице Лее. Девушка одна воспитывает сына и возлагает все надежды на свой новый бизнес-проект. Однако пока стартап не приносит ни копейки: для его запуска нужны серьезные вложения, которые Лея, подрабатывающая официанткой, не может себе позволить. Она ищет инвестора, но в результате ввязывается в опасную борьбу с акулами преступного бизнеса. Ее путь пересекается с судьбами мятежного подростка и киллера, поющего на свадьбах.