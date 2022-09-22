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Шальные деньги 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Шальные деньги
Киноафиша Сериалы Шальные деньги Сезоны Сезон 2

Snabba Cash 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Шальные деньги»

Во 2 сезоне сериала «Шальные деньги» предпринимательница Лея и ее партнеры преодолели опасный кризис. Теперь в руках женщины находится огромная сумма денег, которой необходимо грамотно распорядиться. Но на душе у нее по-прежнему неспокойно. Старые знакомые могут вернуться в ее жизнь в любой момент, а страшные воспоминания не дают наслаждаться своими успехами. Молодая мать ищет утешения в своем маленьком сыне. Однако, ступив один раз на шаткую тропинку легкого заработка, Лея уже не может отделаться от последствий.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Шальные деньги График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Это был Даг Хаммаршельд, семья It Was Dag Hammarskjöld, Fam
Сезон 2 Серия 1
22 сентября 2022
Они болтают или продают? Are They Chatting or Selling?
Сезон 2 Серия 2
22 сентября 2022
Мы попробуем что-нибудь с тобой We'll Try One with You
Сезон 2 Серия 3
22 сентября 2022
Отбросьте их все Waste Them All
Сезон 2 Серия 4
22 сентября 2022
Ага, 100%. Это последний последний раз Yeah, 100%. This Is the Last Last Time
Сезон 2 Серия 5
22 сентября 2022
Знай, кто ты Know Who You Are
Сезон 2 Серия 6
22 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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