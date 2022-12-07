Меню
Школа добра и зла
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство
Ожившие игрушки, вещие сны, русалки и параллельные миры. Зимняя кинотерапия вернет чудеса в вашу жизнь!
7 декабря 2022 18:00
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму
На этой неделе стриминги предлагают отправиться в сказочную школу, посадить за решетку кровавых диктаторов, выудить признание у преступника и экстренно повзрослеть.
21 октября 2022 15:00
Бен Кингсли и другие артисты получили роли в фильме Netflix «Школа добра и зла»
В звездном фэнтези также сыграли Шарлиз Терон, Керри Вашингтон, Лоренс Фишберн и Роб Делани.
11 ноября 2021 15:30
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
