Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Чужой: Земля 2025, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Чужой: Земля
Сезоны
Сезон 1
Alien: Earth
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
12 августа 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
8
Продолжительность сезона
0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
График выхода новых серий Чужой: Земля 1 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Neverland
Сезон 1
Серия 1
12 августа 2025
Mr. October
Сезон 1
Серия 2
12 августа 2025
Metamorphosis
Сезон 1
Серия 3
19 августа 2025
Observation
Сезон 1
Серия 4
26 августа 2025
Emergence
Сезон 1
Серия 5
2 сентября 2025
The Fly
Сезон 1
Серия 6
9 сентября 2025
In Space, No One
Сезон 1
Серия 7
16 сентября 2025
The Real Monsters
Сезон 1
Серия 8
23 сентября 2025
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Королевский статус Арагорна был сразу понятен: вот как переводится его имя
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667