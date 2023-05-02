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Сериал «Чужой» обрел исполнительницу главной роли

2 мая 2023 13:15
Сериал «Чужой» обрел исполнительницу главной роли

Ведущую роль исполнит дочь Кайла Чандлера.

Масштабный сериал по вселенной «Чужого» перешел на стадию кастинга. Как передает Variety, ведущую женскую роль в предстоящем многосерийном ответвлении знаменитой научно-фантастической франшизы сыграет Сидни Чандлер («Не беспокойся, дорогая»), 27-летняя дочь актера Кайла Чандлера. Подробностей о ее героине пока нет.

О сюжете многосерийного «Чужого» пока известно лишь со слов создателей. Действие будет разворачиваться на Земле в конце текущего столетия, а одной из ключевых тем станет классовое неравенство. Авторы надеются придать франшизе свежесть и вобрать в шоу все лучшее из киносерии: жуткую атмосферу из оригинального фильма Ридли Скотта и безостановочный экшен из сиквела Джеймса Кэмерона. Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер в повествовании фигурировать не будет. Об этом ранее говорил глава телесети Джон Ландграф, да и сама актриса недавно подтвердила, что покончилас франшизой о ксеноморфах.

Шоураннером проекта является создатель «Фарго» и «Легиона» Ной Хоули. Ридли Скотт выступает в качестве исполнительного продюсера. Производство стартует до конца этого года. Дата премьеры пока не определена.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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