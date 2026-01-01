Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Вся информация о сериале
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Победитель
Outstanding Period or Fantasy/Sci-Fi Hairstyling
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
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