Star Wars: Lando
Новости
Новости о сериале «Star Wars: Lando»
О сериале
Сезоны
Новости
Актеры и роли
Новости о сериале «Star Wars: Lando»
Вся информация о сериале
«Звездные войны»: запланированный сериал о молодом Лэндо превратился в фильм
Братья Гловер решили переформатировать проект.
Написать
16 сентября 2023 14:58
Дональд Гловер обсуждает с Lucasfilm возвращение к роли Лэндо Калриссиана из «Звездных войн»
Актер поделился мыслями об анонсированном сериале о своем персонаже.
Написать
6 апреля 2023 15:57
