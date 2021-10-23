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Формула жизни 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Формула жизни
Киноафиша Сериалы Формула жизни Сезоны Сезон 1

Формула жизни 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Формула жизни»

В 1 сезоне сериала «Формула жизни» в городе обваливается потолок нового торгового комплекса. Трагедия уносит множество жизней, а вина за произошедшее ложится на строительную компанию, которая сдавала объект. Хозяйке фирмы Анне грозит тюрьма, но женщина абсолютно уверена в профессионализме и честности своих рабочих. Она решает во что бы то ни стало найти настоящего виновника обрушения. Но даже самые близкие люди отказываются ее поддержать. Дело в том, что девушка ее сына и ребенок лучшей подруги тоже были под завалами.

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Список серий 1-го сезона сериала «Формула жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2021
График выхода всех сериалов
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