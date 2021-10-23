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Киноафиша Сериалы Проклятие брачного договора
Проклятие брачного договора (2021 - 2021) Проклятие брачного договора 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Проклятие брачного договора» – это детективно-драматическая история по роману писательницы Людмилы Мартовой. Молодая переводчица Дина Резникова отправляется на поезде в командировку. Ее попутчиком случайно оказывается старый знакомый Боря, в которого девушка с детства была влюблена. От неожиданной встречи юношеское чувство вновь разгорается. Однако вскоре счастье Дины прерывает обвинение в убийстве. Девушке придется разобраться в тайнах прошлого и во что бы то ни стало снять с себя подозрения.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Андрей Некрасов
Андрей Некрасов
Владимир Колганов
Полина Воробьева
Полина Воробьева
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Елена Лотова
Елена Лотова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Проклятие брачного договора - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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