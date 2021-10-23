Сериал «Проклятие брачного договора» – это детективно-драматическая история по роману писательницы Людмилы Мартовой. Молодая переводчица Дина Резникова отправляется на поезде в командировку. Ее попутчиком случайно оказывается старый знакомый Боря, в которого девушка с детства была влюблена. От неожиданной встречи юношеское чувство вновь разгорается. Однако вскоре счастье Дины прерывает обвинение в убийстве. Девушке придется разобраться в тайнах прошлого и во что бы то ни стало снять с себя подозрения.