Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Проклятие брачного договора 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Проклятие брачного договора
Киноафиша Сериалы Проклятие брачного договора Сезоны Сезон 1

Проклятие брачного договора 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Проклятие брачного договора»

В 1 сезоне сериала «Проклятие брачного договора» молодая женщина Дина Резникова работает переводчицей. Ее жизнь полна и насыщенна, вот только найти свою любовь девушке никак не удается. Однажды она отправляется в командировку и случайно встречается в купе поезда с мужчиной, в которого была влюблена еще в школе. Разговор увлекает обоих молодых людей и возрождает прежние чувства. Вот только через несколько дней Дину внезапно обвиняют в убийстве. Чтобы снять с себя подозрение, она должна во многом разобраться.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Проклятие брачного договора» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2021
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше