Астрологический гид для разбитых сердец 2021 - 2022 2 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Астрологический гид для разбитых сердец»
Овен
Сезон 1 / Серия 127 октября 2021
Телец
Сезон 1 / Серия 227 октября 2021
Близнецы
Сезон 1 / Серия 327 октября 2021
Рак
Сезон 1 / Серия 427 октября 2021
Лев
Сезон 1 / Серия 527 октября 2021
Дева
Сезон 1 / Серия 627 октября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Астрологический гид для разбитых сердец» главная героиня отправляется на свидание с парнем, который является Овном по зодиакальному гороскопу. Впоследствии ее путь также пересекается с весьма загадочным Тельцом.
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