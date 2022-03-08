Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Астрологический гид для разбитых сердец 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Астрологический гид для разбитых сердец
Киноафиша Сериалы Астрологический гид для разбитых сердец Сезоны Сезон 2

Guida Astrologica per Cuori Infranti 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Астрологический гид для разбитых сердец»

Во 2 сезоне сериала «Астрологический гид для разбитых сердец» в центре событий оказывается Элис Басси, незамужняя 30-летняя дама, которая работает ассистентом продюсера в небольшой телевизионной компании. На протяжении длительного времени ее личная жизнь никак не складывалась. Впадая в отчаяние, Элис делится происходящим с другом Тио и приходит к заключению, что все проблемы из-за зодиакальной несовместимости. Тогда девушка начинает ходить на свидания, руководствуясь гороскопами. Спустя некоторое время она влюбилась в начальника. Но по иронии судьбы ей неизвестна дата его рождения.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Астрологический гид для разбитых сердец» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Весы Libra
Сезон 2 Серия 1
8 марта 2022
Скорпион Scorpio
Сезон 2 Серия 2
8 марта 2022
Стрелец Sagittarius
Сезон 2 Серия 3
8 марта 2022
Козерог Capricorn
Сезон 2 Серия 4
8 марта 2022
Водолей Aquarius
Сезон 2 Серия 5
8 марта 2022
Рыбы Pisces
Сезон 2 Серия 6
8 марта 2022
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше