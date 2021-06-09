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Постер к сериалу Астрологический гид для разбитых сердец
Киноафиша Сериалы Астрологический гид для разбитых сердец Сезоны
Астрологический гид для разбитых сердец (2021 - 2022), список сезонов Guida Astrologica per Cuori Infranti 18+
Год выпуска 2021
Страна Италия
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Астрологический гид для разбитых сердец»
Астрологический гид для разбитых сердец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Астрологический гид для разбитых сердец - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
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