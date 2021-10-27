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Астрологический гид для разбитых сердец 2021 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Астрологический гид для разбитых сердец
Киноафиша Сериалы Астрологический гид для разбитых сердец Сезоны Сезон 1

Guida Astrologica per Cuori Infranti 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Астрологический гид для разбитых сердец»

В 1 сезоне сериала «Астрологический гид для разбитых сердец» главная героиня начинает искать новые пути в жизни, когда ее возлюбленный неожиданно уходит к другой женщине. По ходу развития событий Аличе встречает обаятельного астролога по имени Тио, и он становится ее близким другом. Главная героиня знакомится с интересным Овном, однако Тио отговаривает ее от свидания с ним. Кроме того, на пути девушки появляются Тельцы, которые окончательно запутывают карты. Любовь к астрологии помогает Аличе продвинуться на работе и познакомиться с еще более привлекательными людьми.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Астрологический гид для разбитых сердец» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Овен Ariete
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2021
Телец Toro
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2021
Близнецы Gemelli
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2021
Рак Cancro
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2021
Лев Leone
Сезон 1 Серия 5
27 октября 2021
Дева Vergine
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2021
График выхода всех сериалов
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