В 1 сезоне 3 серии сериала «Алмазная корона» Маша замечает в квартире Сергеева камеры наблюдения. Она договаривается с Жанной о встрече в парке. В это время девушек кто-то снимает на фото. Сергеев звонит Маше на мобильный со скрытого номера.
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