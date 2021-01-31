В 1 сезоне 4 серии сериала «Алмазная корона» Маша и Жанна навещают Игоря в больнице. Парень клянется, что он не имеет отношения к слежке, и уговаривает Машу порвать сделку с Сергеевым. Когда она возвращается в квартиру, там кто-то поджидает.
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