Американский мини-сериал «Outfielder» – это история о человеке, который первым ввел в обиход жест «дай пять», бейсболисте Гленне Берке. В начале октября 1977 года Берку исполнилось 19 лет. Он совершил свой 30-й хоум-ран, после чего ударил Дасти Бейкера по ладони. Это принято считать первым использованием известного теперь во всем мире жеста «дай пять». Кроме того, Гленн – первый игрок MLB, который публично заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он столкнулся с предрассудками и был изгнан из команды.