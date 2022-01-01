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Киноафиша Сериалы Outfielder
Outfielder ( - …) Outfielder
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Американский мини-сериал «Outfielder» – это история о человеке, который первым ввел в обиход жест «дай пять», бейсболисте Гленне Берке. В начале октября 1977 года Берку исполнилось 19 лет. Он совершил свой 30-й хоум-ран, после чего ударил Дасти Бейкера по ладони. Это принято считать первым использованием известного теперь во всем мире жеста «дай пять». Кроме того, Гленн – первый игрок MLB, который публично заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он столкнулся с предрассудками и был изгнан из команды.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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