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Киноафиша Сериалы Долгая дорога к счастью
Долгая дорога к счастью (2020 - 2020) Довга дорога до щастя 16+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

События украинского мини-сериала «Долгая дорога к счастью» разворачиваются вокруг девушки Нины, которая вынуждена была отказаться от своего ребенка. Нежеланная дочка Варя родилась после изнасилования, поэтому юная мать отдала ее на воспитание в другую семью. Приемные родители любят девочку и растят ее как родную, но вот биологическая мама страдает из-за своего решения. Тайком она приглядывает за Варей, мечтая когда-нибудь ее вернуть. Когда у Нины появляется жених Олег, скрывать эту тайну становится все сложнее.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Григорий Боковенко
Сергей Радченко
Анастасия Цымбалару
Анастасия Цымбалару
Валерий Панков
Валерий Панков
Екатерина Варченко
Екатерина Варченко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Долгая дорога к счастью - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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