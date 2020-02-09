События украинского мини-сериала «Долгая дорога к счастью» разворачиваются вокруг девушки Нины, которая вынуждена была отказаться от своего ребенка. Нежеланная дочка Варя родилась после изнасилования, поэтому юная мать отдала ее на воспитание в другую семью. Приемные родители любят девочку и растят ее как родную, но вот биологическая мама страдает из-за своего решения. Тайком она приглядывает за Варей, мечтая когда-нибудь ее вернуть. Когда у Нины появляется жених Олег, скрывать эту тайну становится все сложнее.