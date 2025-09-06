Меню
Монстр: История Джеффри Дамера
Любите коротать вечера под сериалы о маньяках? Скоро на Netflix выйдет свой «Фишер» — для тех, кому не хватило 2-го сезона
Начнете с одной серии, а опомнитесь уже под утро.
Написать
6 сентября 2025 12:19
«До “Молчания ягнят” — был он»: 3 сезон «Монстра» от Netflix расскажет о кошмарном реальном маньяке — уже от постеров мурашки по коже
До премьеры остались считанные недели.
Написать
31 августа 2025 13:17
Жизнь глазами монстра: топ-5 сериалов про маньяков, от которых кровь стынет в жилах — почти все на реальных событиях
Сопереживать главным героям не получится.
Написать
20 августа 2025 18:40
Миллиард с лишним часов у экранов и море критики: тру-крайм Netflix стал безоговорочным хитом, но к нему есть 1 серьезная претензия
Не все зрители готовы к такому повороту событий.
Написать
13 мая 2025 17:38
