Любите коротать вечера под сериалы о маньяках? Скоро на Netflix выйдет свой «Фишер» — для тех, кому не хватило 2-го сезона

6 сентября 2025 12:19
Начнете с одной серии, а опомнитесь уже под утро.

Недавний успех второго сезона «Фишера» вновь доказал, что российские зрители не теряют интереса к леденящим душу историям о знаменитых маньяках. Если вы тоже не устояли перед его мрачным обаянием, то у Netflix для вас готово новое захватывающее предложение на ту же тему.

Уже этой осенью стриминговый гигант представит новый сезон антологии «Монстр». Если вам кажется, что вы слышите о таком впервые, то вряд ли — наверняка вам попадались обсуждения или эдиты по сезону о Джеффри Дамере, которого сыграл Эван Питерс («Американская история ужасов»).

Так вот свежий сезон будет посвящен другому, не менее одиозному преступнику. В центре сюжета окажется Эд Гин — печально известный серийный убийца из 1950-х годов, наводивший ужас на штат Висконсин.

Его зверства и последующее осквернение тел жертв шокировали современников. Роль Гина исполнил Чарли Ханнэм, кардинально сменивший амплуа для этого сложного перевоплощения.

Но создатели шоу — легендарный Райан Мёрфи (кстати, он же работал над «Американской историей ужасов») и Иэн Брэннан — пойдут дальше простой биографии. Они покажут, какое огромное влияние дело Эда Гина оказало на поп-культуру.

В частности, сериал расскажет, как именно эта мрачная история вдохновила Альфреда Хичкока на создание культового хоррора «Психо». А премьера многообещающего проекта состоится на Netflix уже 3 октября.

Судя по масштабу именитых создателей и остроте темы, это будет один из самых обсуждаемых хоррор-сериалов сезона. Поклонникам «Фишера» определённо есть чего ждать.

Ранее мы писали: «У нас уродов делать разучились»: критик Шпагин назвал одну категорию фильмов, которой вредят спецэффекты — догадаетесь, какую?

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Фишер», «Монстр»
