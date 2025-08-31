«До “Молчания ягнят” — был он»: 3 сезон «Монстра» от Netflix расскажет о кошмарном реальном маньяке — уже от постеров мурашки по коже

Эд Гейн — человек, чьи преступления превратили маленький городок в Висконсине 50-х в эпицентр американского кошмара. Netflix официально показал первые постеры третьего сезона «Монстра», и от одного только слогана — «В замерзших полях жил тихий человек… и дом, который лучше бы никто не видел» — уже становится не по себе.

Райан Мерфи в этот раз взялся за фигуру, которую в Голливуде называют «чертежом ужаса». Именно Гейн вдохновил Хичкока на «Психо», именно из его биографии вырос «Техасская резня бензопилой», и отголоски его истории слышны в «Молчании ягнят», что подтверждают надписи на постере.

В центре нового сезона — жизнь скромного фермера-одиночки, который днем казался добродушным соседом, а ночью слетал с катушек.

Главную роль сыграет Чарли Ханнэм — и первые кадры с ним заставляют забыть про обаятельного героя «Сынов анархии». Его взгляд — пугающий холод. По словам Netflix, сезон станет «самым мучительным и жутким» во всей антологии.

Напомним, первый «Монстр» погрузил Эвана Питерса и зрителей в ад Джеффри Дамера, а второй показал братьев Менендес, чья история вызвала бурю критики. Но третий сезон уже с анонса выглядит как возвращение к корням жанра — к фигуре, породившей само понятие серийного убийцы в массовой культуре.

Премьера состоится 3 октября 2025 года, и, кажется, зрителям придется крепко держаться чашки с кофе: на экране развернется история, которую десятилетиями не могли нормально перенести в формат медиа ни писатели, ни режиссеры.

