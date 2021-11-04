В 1 сезоне 9 серии сериала «Собор» Федор просил брата действовать разумно. Ему хотелось, чтобы Ваня уехал отсюда. Неважно куда, лишь бы Мария была подальше от него. Ведь из-за нее Ваню ждали крупные неприятности. Но Ваня твердо решил остаться.
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